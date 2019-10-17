Законопроект об упрощении возрастной маркировки в России поддержал комитет Госдумы

12:48, 17 октября 2019, ПАИ

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании рекомендовал палате поддержать в первом чтении законопроект, упраздняющий большую часть (кроме «18+») существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Об этом пишет ТАСС.

9 октября в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта, его исходный вариант палата рассмотрела еще в мае. Согласно новому варианту законопроекта, обязательной возрастной маркировкой остается только «18+», промежуточные – от «0+» до «16+» - упраздняются. Вместо них правообладатели смогут на свое усмотрение размещать информацию о возрастной категории «любым доступным способом» - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Разбивку по возрасту заменят формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и иные сходные по смыслу.

Из документа также следует, что в случаях включения в примерные основные образовательные программы общего образования произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Кроме того, новый законопроект допускает распространение литературы без знака информационной продукции «рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов» - за исключением книг категории «18+» - на нее ограничения сохранятся.

«Мы считаем, что выделение только примерных образовательных программ фактически старшей и средней ступени недостаточно, предлагаем распространить на все примерные программы общего образования: начальной школы и уровень дошкольного образования. Чтобы и на «Денискины рассказы» можно было распространять [действие закона]. В целом мы поддерживаем данный законопроект и считаем, что ко второму чтению наши замечания нужно устранить», - заявила на заседании зампред комитета Любовь Духанина.

Члены комитета также отметили, что действие рассматриваемых изменений «не может быть ограничено только «произведениями литературы и авторов», поскольку в образовательном процессе, в том числе и в примерных образовательных программах, используется и другая информационная продукция». «Действие рассматриваемого изменения должно быть распространено на всю информационную продукцию, рекомендуемую в примерных основных образовательных программах общего образования», - указывается в заключении.

В мае на пленарном заседании Медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова задала вопрос президенту России Владимиру Путину о возрастной маркировке анонсов мероприятий, которая жестко контролируется Роскомнадзором. «Будем считать с вами, что взяли этот вопрос к рассмотрению, и надеюсь на его решение», – ответил тогда президент.

Тему возрастной маркировки книг обсуждали 3 октября на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко. Там отмечалось, что из-за возрастных ограничений некоторые произведения, например, «Маугли», становится доступны детям в том возрасте, когда такие книги их уже не интересуют.