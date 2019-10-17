Дислоцированные в Эстонии британские военные жалуются на угрозы из России

13:14, 17 октября 2019, ПАИ

Дислоцированные в Эстонии британские военные получают от неизвестных людей сообщения угрожающего характера в социальных сетях и по средством SMS, сообщает издание The Telegraph.

По данным издания, сообщения отправляются из России. Руководство Минобороны Великобритании считает, что это может быть частью кибервойны, которую Россия якобы ведет против Запада. «Мы следим за вами», - гласило одно из сообщений британцам. Солдаты из-за этого испытывают массу неудобств, отмечает портал.

В Эстонии находятся около 1 тысячи военных из Великобритании, которые отправлены туда в рамках плана по сдерживанию России. Британские военные прибыли в Эстонию в 2017 году.

17 октября в Эстонии у границ Печорского района Псковской области в железнодорожном пограничном пункте Койдула состоятся крупномасштабные учения HotSpot2019.