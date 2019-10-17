«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове

13:54, 17 октября 2019, ПАИ

«Имперский русский балет» под руководством заслуженного артиста России Гедиминаса Таранды дважды выступит на сцене Псковской областной филармонии в рамках нового филармонического сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на главного дирижера симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского.

По его словам, в наступившем филармоническом сезоне в Пскове также запланированы несколько выступлений симфонического оркестра Мариинского театра. «Надеемся, также, что в рамках Московского пасхального фестиваля станет возможным и приезд самого Валерия Гергиева [художественный руководитель Мариинского театра - ПАИ] в Псков», - отметил он.

Николай Хондзинский также сообщил, что Псковская областная филармония продолжает развивать сотрудничество с Московской филармонией, участвовать в программе Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны», работать над развитием международных связей. Также он подчеркнул, что псковская филармония планирует продолжить тесное сотрудничество с солистами академии молодых оперных певцов Мариинского театра, которую возглавляет Лариса Гергиева.

В 2019 году почти 13,5 тысяч человек посетили концерты Псковской областной филармонии. Это более чем в два раза превышает показатели 2017 года.

«Имперский русский балет» выступит в январе 2020 года, Гедиминас Таранда представит псковским зрителям «Щелкунчика». В 2018 году в Псковской области по договоренности с главой региона Михаилом Ведерниковым «Имперский русский балет» давал гастроли в Великих Луках и ряде малых городов Псковской области.