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Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
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Общество

Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда

Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор Псковского городского суда, по решению которого он должен отправится в колонию общего режима на 4 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила мать погибшей девочки Мария Захарова.

По её словам, адвокаты мотоциклиста хотят, чтобы ему заменили отбывание наказания в колонии общего режима на колонию-поселения, а также уменьшили срок. «Они подали апелляционную жалобу в последний день, наверное, хотят, чтобы он подольше посидел в СИЗО, так там день идёт за полтора, - отметила Мария Захарова. - Поэтому они будут до последнего затягивать дело».

В пресс-службе Псковского городского суда Псковскому агентству информации подтвердили информацию о том, что адвокат мотоциклиста подал апелляционную жалобу, которую рассмотрит Псковский областной суд.

7 апреля в Пскове мужчина, не имея водительского удостоверения категории А, сел за руль мотоцикла «Хонда» в состоянии алкогольного опьянения. На проспекте Энтузиастов он сбил женщину и ее дочь, переходивших проезжую часть. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

26 сентября Псковский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание, которое кроме срока в колонии запрещает виновнику ДТП 3 года управлять транспортными средствами. Также он обязан выплатить 1,5 млн рублей матери погибшей девочки. Мотоцикл, под колёса которого попал уже второй ребёнок, решено оставить его владельцу.

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