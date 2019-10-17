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Общество

Количество жалоб на низкие температуры в квартирах сократилось в Пскове

В Пскове за последнюю неделю снизилось количество жалоб на низкие температуры в квартирах. Их поступало от 2 до 6 в сутки, а 16 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу города было всего одно такое обращение. Об этом шла речь на совещании заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антона Ляугминаса с руководителями управляющих компаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представитель единой дежурно-диспетчерской службы города также доложил, что удалось полностью решить проблему с подачей тепла в дома, обслуживаемые котельной «Псковпассажиравтотранса».

В ходе заседания Антон Ляугминас напомнил о необходимости оснастить все обслуживаемые дома адресными табличками. При этом он отметил, что по закону эта обязанность лежит на собственниках, фактически же - на управляющей организации, которая обслуживает тот или иной многоквартирный дом.

20 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал указание начать отопительный сезон досрочно, а не ждать плановой даты - 1 октября. С 23 сентября в Псковской области начали подключение жилых домов к отоплению.

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