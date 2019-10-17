Григорий Турчин: Нужно исключить хамство и чванство среди чиновников

19:26, 17 октября 2019, ПАИ

Председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин претендует на пост главы Пскова. 17 октября на конференции местного отделения партии «Единая Россия» его имя внесено в бюллетень для тайного голосования наряду с именем и.о. главы Пскова Елены Полонской, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидат, выступая перед делегатами, сформулировал свое видение работы на посту главы и рассказал о себе. Он особо отметил, что «былыми заслугами здесь никого не удивишь».

По словам Григория Турчина, город будет динамично развиваться, если в нем станут реализовываться разнообразные и многочисленные проекты. Важно грамотно использовать потенциал исполнительной власти, работать во взаимодействии, сказал он.

Григорий Турчин добавил, что не должно мнение одного чиновника превалировать над мнением граждан. Он заявил, что хочет поднять престиж «Единой России», улучшить качество повседневной жизни псковичей. А для этого, в том числе, нужно исключить хамство и чванство среди чиновников.

В заключение Григорий Турчин заявил, что все озвученное в случае поддержки его кандидатуры исполнит на посту главы Пскова.