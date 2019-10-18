Международная выставка кошек «Кубок Псковщины» пройдёт 19-20 октября
Международная выставка кошек «Кубок Псковщины» состоится 19-20 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в клубе любителей кошек «Плескава», мероприятие пройдет в Пскове в Городском культурном центре.
На выставке будут представлены около 130 кошек различных пород. Взрослые и молодые животные примут участие WCF-рингах, также запланирован WCF-Ring Neuter для кастрированных котов. Кошек оценят специалисты из России Светлана Власенко и Роман Ниценко, эксперт из Казахстана Евгений Мечковский.
20 октября будет проведен супер-ринг «Кубок Псковщины - 2019» для победителей выставок WCF, проведенных на территории Псковской области с 2017 по 2019 годы. В этот же день традиционно разыграют «Кубок Плескавы – 2019».
Предстоящее мероприятие будет участвовать в рейтинге TopCat.
Начало выставки – в 10:00.
Весной в ГКЦ проходила выставка «Золотая кошка Пскова», которая объединила порядка 90 заводчиков из России и стран ближнего зарубежья.