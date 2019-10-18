Ночь искусств в Пскове посвятят памятникам ЮНЕСКО

11:46, 18 октября 2019, ПАИ

Ночь искусств в Пскове, которая начнется 2 ноября, посвятят памятникам, включенным в список ЮНЕСКО. Об этом сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции 18 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, включение памятников в список ЮНЕСКО — это большое событие. «Мы хотим, чтобы памятники архитектуры великого Пскова вошли в плоть и кровь исторической среды нашего города», — подчеркнул Александр Голышев.

Руководитель музея рассказал, что в рамках Ночи искусств пройдут пешеходные экскурсии по памятникам ЮНЕСКО, а 3 ноября вечером в проектном офисе «Команды 2018» состоится обзорная лекция, посвященная памятникам. Одновременно начнутся сборные экскурсии в Мирожском монастыре, формируется список на дневные экскурсии. Как правило, подчеркнул Александр Голышев, все экскурсии бесплатные.

Он добавил, что на каждом памятнике ЮНЕСКО должна быть табличка с указанием того, что он включен в список Всемирного наследия, и каждый из них должен быть узнаваем, прежде всего, детьми. «Главное, чтобы это дошло до каждого школьника, до каждого псковича», — заключил руководитель музея.