Концепцию презентации истории изменит Псково-Изборский музей-заповедник
В Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике будет изменена концепция презентации истории, заявил его руководитель Александр Голышев на пресс-конференции 18 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Голышев пояснил, что начало цивилизации будет показываться в Изборске, а средневековье и губернский город - в Пскове. «Мы экспозиционно и научно иначе рассматриваем этот единый организм», - отметил и. о. генерального директора объединённого заповедника.
Он также добавил, что в музее разрабатываются несколько новых направлений работы.
Псково-Изборский музей-заповедник был сформирован на базе отдельных Псковского и Изборского заповедников. Официально новое учреждение культуры было зарегистрировано 11 июля. В настоящее время ведётся работа над приданием музею федерального статуса.