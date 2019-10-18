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Экономика

В Дедовичском районе создадут ОЭЗ «Моглино-3»

На территории Дедовичского района создадут особую экономическую зону «Моглино-3». Об этом 18 октября в рамках визита в Псковскую область сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дениса Мантурова, с Минэкономразвития такая договоренность уже достигнута. Для экономической зоны выделят около 300 га вокруг Псковской ГРЭС. Министр добавил, что в Дедовичах должны появиться такие резиденты ОЭЗ, которые «сделали бы эффективными выработку мощностей местной ГРЭС».

Министр промышленности также сообщил, что до конца 2019 года на территории ОЭЗ в Псковском районе начнётся строительство завода «Титан-Полимер» - одного из крупнейших резидентов, в конце 2020-го стартует отгрузка продукции.

«В рабочем варианте говорим, что на развитие инфрастуктуры «Моглино» можно предусмотреть порядка 4,5 млрд рублей», - добавил губернатор региона Михаил Ведерников.

Прокомментировал Денис Мантуров и посещение выставки продукции псковских предприятий, отметив, что именно такое общение, на его взгляд, является наиболее эффективным. Относительно ситуации на ГППО «Псковпассажиравтотранс» министр отметил необходимость срочного обновления парка автобусов. На эти цели, по его словам, потребуется порядка 2,5 млрд рублей.

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