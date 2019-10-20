Новые интересные находки обнаружил блогер на дне Псковы

16:57, 20 октября 2019, ПАИ

Youtube-блогер из Санкт-Петербурга Марк Мордовцев сделал новые интересные находки в водах Псковы во время магнитной рыбалки 20 октября, сообщил он Псковскому агентству информации. Сегодня блогер «рыбачил» вместе с братом Туриком Мордовцевым на участке реки от Советского моста до Гремячей башни.

«Сегодня, как обычно, кучу мусора металлического достали. Из интересных находок – выловили женский кошелек, старинный утюг, кованые гвозди и пару советских и российских монет», - рассказал Марк Мордовцев.

В один момент пришлось лезть в реку: «Когда тянули утюг, он зацепился за камни, не смогли вытянуть, пришлось нырять, чтобы достать магнит с находкой». Сначала youtube-блогер принял странную вещицу за капкан, но, поискав информацию в интернете, понял, что это старинный утюг.

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«С моста покидали, там ничего не выявили, только мусор. Возле Гремячей башни тоже половили – там только мелочь поймали», - добавил он.

Кошелек Марк Мордовцев планирует отдать владельцу - он надеется, что хозяин найдётся после публикации фотографий.

Утюг петербуржец оставит себе: «Дома почистим, посмотрим, что он из себя представляет». Видео с «рыбалки» в Пскове можно будет посмотреть через неделю на YouTube-канале «ЖИТЬ В КАЙФ TV Mark»

В прошлый раз Марк Мордовцев «рыбачил» в реке Пскове в начале октября, тогда он достал со дна водоёма часть фонарного столба весом порядка 100 кг.