Необычную находку сделал блогер в водах Псковы

10:56, 08 октября 2019, ПАИ

7 октября Youtube-блогер из Санкт-Петербурга Марк Мордовцев, прославившийся на всю страну своим обедом за пять рублей, с помощью магнита сделал необычную находку в водах реки Псковы. Об этом корресподенту Псковского агентства информации сообщил сам «рыбак».

По словам Марка, они с братом увлеклись «магнитной» рыбалкой совсем недавно. «Мы с детства любили смотреть передачи о находках, сделанных с помощью металлоискателей, об археологии. Наши первые опыты с магнитом в качестве крючка проходили в сентябре на реках и каналах Санкт-Петербурга, куда мы пять лет назад переехали из Пскова. Любимое место - Кронверкский канал у Петропавловской крепости. Там получается находить и российские монетки, и иностранные центы, которые бросают туристы, и гильзы времён Великой Отечественной. Не так давно выловили монетку с Бермудских островов и тут же отдали её прохожему, который заинтересовался этой находкой. Наши деньги отдаём бабушкам, себе ничего не оставляем. А найденный металлолом, вроде железной арматуры, отправляется в мусорный бак, в пункт сбора металла не относим, потому что рассматриваем магнитныую рыбалку как хобби, а не как способ заработать», - уточнил Марк Мордовцев.

На канале блогера уже есть видео с артефактами, найденными в водах петербургских каналов. В скором времени появится и видео с псковской рыбалкой, которую блогер совместил с поездкой к родителям.

«Вчера [7 октября - ред.] решили побросать магнит в Пскове, прямо под стенами Кремля. Город древний, ему больше 1100 лет, думаю, тут много всего интересного лежит на дне рек. Я вышел буквально на полчасика, прошёлся по берегу от Троицкого моста к устью Псковы и выудил часть кованой ограды моста, вещицу, похожую на топорик, - хочу её очистить дома. А уже под конец рыбалки вытащил вот эту бетонную штуковину, она примагнитилась на арматуру, которая скрепляет её изнутри. Весит эта находка порядка 100 кг, мы её вдвоём с другом вытягивали, одному мне было не справиться, и то еле вытащили, она несколько раз срывалась. Сначала думали, что это дуло от танка... Я разместил фотографию на своей страничке «ВКонтакте», большинство склоняются к тому, что это часть фонарного столба. Не знаю, судя по фотографиям, таких столбов в этой части Пскова не было. В любом случае «улов» пришлось оставить на берегу. Возможно, её уже убрали рабочие, которые были неподалёку», - рассказал Марк Мордовцев.

Марк намерен повторить опыт с магнитной рыбалкой в Пскове в конце октября. «Хотим с братом надуть резиновую лодку и выйти на Великую, там побросать магнит», - рассказал Марк Мордовцев.

В июле 2019 года профессиональные дайверы подняли со дна Великой кошелёк с карточками и медицинским полисом владелицы, меньше чем через неделю хозяйка кошелька нашлась, а корреспонденту ПАИ «подводные охотники» рассказали о «подводных сокровищах», которые удаётся вылавливать из реки. Среди них - права, сумки, кошельки, солнечные очки, фитнес-браслеты, нательные крестики, сумочки без кошельков, кошельки без денег.

В сентябре 2013 года на дне Великой в районе гребной базы во время подводной прогулки на глубине 5-6 метров дайверы обнаружили ружья времён Великой Отечественной войны, гранаты, патроны. Неподалеку также удалось обнаружить саблю, предположительно начала прошлого века, и человеческие останки.

А на глубине 8 метров под современным Ольгинским мостом лежит остов взорванного чугунного моста образца 1911 года - огромные железные дуги, заваленные камнями. На дне у церкви Климента Папы Римского лежат две затонувшие лодки, много якорей. У набережной дайверам встречаются чугунные скамейки, урны советских времён.