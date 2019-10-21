0
13:19
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре
12:16
Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет
11:35
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
11:02
Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»
09:42
Новый температурный рекорд установила погода в Пскове
16:57
Новые интересные находки обнаружил блогер на дне Псковы
14:21
Авторы проекта «Скатерть-самобранка» поборются за «Народное признание - 2019»
Еще новости
Общество

Плату за вывоз мусора предложили снизить для семей с детьми в России

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Соответствующую инициативу главе Минстроя Владимиру Якушеву направила общественная организация «Деловая Россия», пишет газета «Известия».

Общественники отметили, что тарифы должны быть разными в зависимости от возраста детей. Детей младше трех лет предложено полностью освободить от оплаты, а для детей дошкольного возраста и учеников младших классов предлагается ввести льготы.

Согласно документу, законопроект предложен в связи с реализацией нацпроекта «Демография». Инициатива должна защитить интересы детей.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Плату за вывоз мусора предложили снизить для семей с детьми в России Компания «Экопром» очистила от мусора остров Колпина в Псковском озере Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках «Трудовая книжка»: Как всё устроено в работе мусоросортировочного завода Новый сервис для жалоб по вывозу мусора доступен псковичам Интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров создадут в Псковской области Сергей Елизаров: Компания «Экопром» активно сотрудничает с активистами ОНФ На Талабских островах проведут совместный с региональным оператором субботник В Пскове проходит месячник по благоустройству и подготовке города к зиме 100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре
21 октября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове планируется завершить в ноябре
Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет
21 октября 2019
Количество проходящих диспансеризацию россиян выросло почти вдвое за шесть лет
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21 октября 2019
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»
21 октября 2019
Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»
Новый температурный рекорд установила погода в Пскове
21 октября 2019
Новый температурный рекорд установила погода в Пскове
Новые интересные находки обнаружил блогер на дне Псковы
20 октября 2019
Новые интересные находки обнаружил блогер на дне Псковы
Авторы проекта «Скатерть-самобранка» поборются за «Народное признание - 2019»
20 октября 2019
Авторы проекта «Скатерть-самобранка» поборются за «Народное признание - 2019»
Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области
20 октября 2019
Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области

Идет загрузка...