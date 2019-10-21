Плату за вывоз мусора предложили снизить для семей с детьми в России

09:06, 21 октября 2019, ПАИ

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Соответствующую инициативу главе Минстроя Владимиру Якушеву направила общественная организация «Деловая Россия», пишет газета «Известия».

Общественники отметили, что тарифы должны быть разными в зависимости от возраста детей. Детей младше трех лет предложено полностью освободить от оплаты, а для детей дошкольного возраста и учеников младших классов предлагается ввести льготы.

Согласно документу, законопроект предложен в связи с реализацией нацпроекта «Демография». Инициатива должна защитить интересы детей.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.