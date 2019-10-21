Найдена причина сильного запаха фекалий в районе улицы Кузбасской Дивизии в Пскове

17:51, 21 октября 2019, ПАИ

Найдена причина сильного запаха фекалий, на который жаловались жители нового микрорайона деревни Родина Псковского района. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

Управление Роспотребнадзора по Псковской области и Управление городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова дали официальные ответы на запросы депутата собрания Завеличенской волости Псковского района Андрея Тарасова.

В частности, специалисты Роспотребнадзора 1 октября отобрали пробы сточной воды в ливневой канализации слева от КНС цеха №8 муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» на улице Крестки для лабораторных исследований. По их данным, вода не отвечает санитарным требованиям по микробиологическим показателям. В частности, отмечаются превышения гигиенических нормативов почти в 100 раз по содержанию колифагов, ОКБ и ТКБ.

По результатам проверки управление Роспотребнадзора по Псковской области направило в адрес УГХ информацию о необходимости проведения ревизии ливневой канализации в указанном районе города, а также о принятии мер по устранению слива канализационных стоков в ливневую канализацию.

В свою очередь УГХ сообщило, что их сотрудники организовали мониторинг совместно с представителем организации, обслуживающей коммуникации ливневой канализации – специализированной службой.

«По итогам мониторинга было выявлено, что одной из причин запаха из трубы ливневой канализации, идущей в сторону улицы Михайловской, предположительно является утечка хозбытовой канализации и проникания стоков в трубопроводы ливневой канализации», - отметили в УГХ.

В городском управлении пояснили, что причиной проникновения хозбытовых стоков в ливневую канализацию является устаревшие из-за долгой эксплуатации трубопроводы подземных коммуникаций и хозбытовой канализации.

В то же время они подчеркнули, что несанкционированные подключения бытовой канализации к ливневой не были выявлены.

В УГХ администрации Пскова напомнили, что управление в 2015 году выступило заказчиком по разработке проектно-сметной документации по реконструкции в Пскове улицы Кузбасской дивизии от улицы Никольской до улицы Западной, улицы Западной от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной, улицы Байкова от улицы Западной до улицы Рокоссовского.

«В составе проекта предусмотрена реконструкция подземных коммуникаций, в том числе ливневой и хозбытовой канализаций», - подчеркнули в УГХ и добавили, что при решении вопроса источника финансирования проекта будет реализована и замена подземных коммуникаций.