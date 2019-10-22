Комитет по охране объектов культурного наследия устанавливает владельцев спутниковых тарелок на доме Мейера в Пскове

09:41, 22 октября 2019, ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области намерен установить, кто является владельцем спутниковых тарелок, установленных в Пскове на доме 22а по улице Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что неизвестные установили спутниковые тарелки на здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

Здание заводоуправления льнопрядильной и бичевочной фабрики инженера-технолога немца Генриха Мейера построено, вероятно, в 1901 году. Точная дата строительства и автор проекта неизвестны.