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Общество

Комитет по охране объектов культурного наследия устанавливает владельцев спутниковых тарелок на доме Мейера в Пскове

Фото Ольги Миронович

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области намерен установить, кто является владельцем спутниковых тарелок, установленных в Пскове на доме 22а по улице Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что неизвестные установили спутниковые тарелки на здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

Здание заводоуправления льнопрядильной и бичевочной фабрики инженера-технолога немца Генриха Мейера построено, вероятно, в 1901 году. Точная дата строительства и автор проекта неизвестны. 

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