Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards

11:57, 22 октября 2019, ПАИ

Ганзейские дни в Пскове вошли в число призёров регионального этапа Russian Event Awards, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Итоги регионального этапа подвели на фестивале локальных культурных брендов «Живое наследие» на площадке Общественной палаты РФ в Москве. В отборе участвовали событийные мероприятия Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов.

В общенациональный финал премии, который состоится 15-17 ноября в Самаре, прошли три проекта из Псковской области: «Дни Пушкинской культуры и поэзии» — второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население города до 100 тысяч человек)»; 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове» — второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население города свыше 100 тысяч человек)»; 24-я Международная встреча воздухоплавателей в городе Великие Луки» — третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Всего же на победу претендовали семь событий, в числе которых был Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», 10-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга», Календарь событий Псковской области 2019.