Инициативу о поддержке региональных туроператоров рассмотрит Псковское областное Собрание

13:12, 22 октября 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание рассмотрит изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе законодательного органа.

Автор инициативы вице-спикер Виктор Остренко предлагает снизить размер взносов в резервный фонд объединения туроператоров для небольших региональных компаний, обслуживающих в год от одной до пяти тысяч человек в сфере выездного туризма.

Сейчас минимальный размер взноса составляет 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год. Поправками предлагается снизить минимальную планку до 15 тысяч рублей.

Инициатива стала результатом обращения к парламентариям представителей туристической индустрии субъектов Северо-Запада в рамках работы комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. На заседании комитета в Мурманске представители законодательных органов Северо-Западного федерального округа поддержали разработанный в Пскове законопроект.

В случае одобрения проекта депутатским корпусом законодательная инициатива Псковского областного Собрания поступит в Государственную Думу.