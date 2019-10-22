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Общество

Инициативу о поддержке региональных туроператоров рассмотрит Псковское областное Собрание

Псковское областное Собрание рассмотрит изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе законодательного органа.

Автор инициативы вице-спикер Виктор Остренко предлагает снизить размер взносов в резервный фонд объединения туроператоров для небольших региональных компаний, обслуживающих в год от одной до пяти тысяч человек в сфере выездного туризма.

Сейчас минимальный размер взноса составляет 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год. Поправками предлагается снизить минимальную планку до 15 тысяч рублей. 

Инициатива стала результатом обращения к парламентариям представителей туристической индустрии субъектов Северо-Запада в рамках работы комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. На заседании комитета в Мурманске представители законодательных органов Северо-Западного федерального округа поддержали разработанный в Пскове законопроект.

В случае одобрения проекта депутатским корпусом законодательная инициатива Псковского областного Собрания поступит в Государственную Думу.

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