Пойманный в Эстонии псковский медведь Проша скоро вернётся в Россию

10:50, 23 октября 2019, ПАИ

Медведь Проша, который летом пришел в Эстонию из Псковской области, уже на следующей неделе может вернуться в Россию. Как сообщают эстонские СМИ, на данный момент все документы на отправку животного готовы, ведутся поиски транспорта для его перевозки.

Медведь до сих пор находится в изоляции в Таллиннском зоопарке, иногда его выпускают на прогулки. «Он ждет, когда его заберут. После этого он месяц проведет в России в карантине, а затем его выпустят на природу. По словам россиян, он будет жить в Марий Эл», - рассказал директор зоопарка Тийт Маран. Он уточнил, что отправка состоится после того, как принимающая сторона определится с выбором транспортной фирмы.

Директор зоопарка надеется, что «эта долгая смешная операция» завершится уже на следующей неделе, и Проша вернется на родину.

Двух медведей, которые сбежали из реабилитационного центра Псковской области, заметили в Эстонии и Латвии в конце июля – начале августа. Осиротевшие Поля и Проша заходили в населенные пункты и пугали местных жителей. По просьбе российских специалистов животных не застрелили. Прошу удалось поймать, а его сестра до сих пор не найдена.