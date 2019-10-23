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Общество

Улицу Рыбинска назвали в честь воинов-десантников 6-й роты

Одной из улиц Рыбинска (Ярославская область) получила название в честь воинов-десантников Псковской дивизии, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Как сообщается на сайте администрации города, теперь на карте Рыбинска появилась улица Героев 6-й роты, она расположена в микрорайоне «Западный поселок».

Переименование приурочено к 20-летию со дня подвига воинов-десантников 6-й роты, которые погибли в бою на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции 1 марта 2000 года. Среди тех, кто не вернулся из боя, были рыбинцы Станислав Грудинский и Роман Судаков. Они награждены орденом Мужества посмертно.

Всего в схватке со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков были убиты 84 десантника, выжили шесть. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. К 20-летию подвига бюсты 84-х героев-десантников появятся на их родине.

В Пскове планируется установить бюсты трёх бойцов - Михаила Травина, Владимира Швецова и Романа Афанасьева, которые являются уроженцами города.  В настоящее время идёт процесс согласования места для их размещения

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