Псковичка пожаловалась на круглосуточный алкомагазин у школы и детсадов

17:39, 23 октября 2019, ПАИ

Жительница Пскова Алеся Михайлова оставила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жалобу на круглосуточный алкогольный магазин, который находится на улице Текстильной возле школы №20 и детских садов №40 и 34.

Псковичка отметила, что дети из учебных заведений идут домой по дороге, где находится «наливайка». «Дорога не освещена, пьяный и неадекватный контингент вваливается и вываливается из данного заведения прямо под ноги детям и родителям, идущим из школы и из детских садов, - заметила Алеся Михайлова. – Тут же рядом они ходят в туалет на глазах детей, матерятся и дерутся».

Местная жительница подчеркнула, что в школе №20 есть вторая смена, а, значит, маленькие дети возвращаются домой в темное время суток. «Очень страшно за наших детей. У меня сын учится в школе №20, ему всего 9 лет, - отметила Алеся Михайлова. - Опасаемся трагедии, недавно произошедшей в Самаре».

Псковичка прикрепила к жалобе фотографию, на которой можно увидеть, что происходит у алкомагазина днём. А вечером, по словам горожанки, там собирается очень много неадекватных пьяных людей, что даже взрослым людям мимо ходить страшно, не то, что детям.

Ответственным по рассмотрению этого обращения назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе активизирована борьба с «наливайками». В частности, при общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Также 23 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в постановление администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции. Теперь алкоголь в розницу будет продаваться с 10:00 до 22:00. Документ вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.