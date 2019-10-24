«Портрет спецназовца»: Юрий Самсонов о русской разведке

17:52, 24 октября 2019, ПАИ

24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил. Председатель Псковской городской общественной организации «Военный спецназ», подполковник в отставке Юрий Самсонов рассказал Псковскому агентству информации о службе разведчика, нелегком быте и превосходстве русского спецназа.

- Юрий Николавич, вы осознанно решили стать спецназовцем?

- Меня Родина к этому направляла. Служил срочную службу на пограничном корабле более двух лет, а потом решил поступить в Тюменское инженерно-командное училище. По профилю я инженер-механик и основным моим направлением было минно-подрывное дело. Когда Главное разведывательное управление отбирало в разных училищах специалистов, которые их интересовали, меня направили в Псков как минера, специалиста по минно-подрывному делу. Здесь, в спецназе, это дело серьезно развито. Пришлось где-то переучиваться, осваивать парашютно-десантную работу и так далее. Прошел все должности от командира разведывательной группы до командира отдельного отряда специального назначения. Воевал в Афганистане, первым командиром из Пскова убыл в Чеченскую кампанию.

Сегодня спецназа появилось много. Он есть в ВДВ, ФСБ, МВД... Они по нашим стопам идут, решают силовые задачи, которые им предписаны. Но в лесу, кроме нашего спецназа, работать не может никто, потому что мы этому посвятили всю жизнь. Знаем как вести себя, выжить, найти врага, как на чужой территории действовать. Нас этому учили много-много лет.

И в мирное время мы решали разные задачи на территории страны. Кстати, в нашей бригаде реально существуют группы как в фильме «В зоне особого внимания», которые выполнят задачу до начала боевых действий.

- Раз затронули тему задач, каково сотрудникам спецназа идти на задание, осознавая, что они могут не вернуться? Учитывая, что у многих есть семьи.

- Мы изучали задачу досконально, обладали полной информацией о том, где окажемся, в каких условиях. Изучали вплоть до того, кто куда побежит, кого понесет, как выживать и куда двигаться. Это очень кропотливая и серьезная работа. Она заставляет нас гордиться и думать о том, что мы всё равно выживем, выберемся.

В то же время мы выгодно можем о себе позаботиться. Мы не должны лезть на рожон, нас никто не должен видеть. Мы обязаны нанести удар и уйти, чтобы нас не нашли. Если мы хорошо подготовлены, чего нам бояться?

- Какими же были задания?

- В Афганистане было много разных операций. Я служил в городе Джелалабаде, и на момент вывода войск там было всего восемь отрядов. Наш джелалабадский отряд, учитывая непростые погодные условия, нападал на караваны, захватывал их.

Еще удалось участвовать в успешной операции по захвату двух ПЗРК «Стингер», которые предназначались для борьбы с советскими вертолетами и самолетами. Почту перехватывали.

Разведка - дело серьезное. Поэтому бездумно никто никуда не шел.

- А чеченская кампания?

- Чеченская кампания примерно так же. Вошел со своей первой ротой в 1995-м в Грозный. Город горел. Нужно было понять, куда идти и что делать. Мне позволили лично принимать решения, выполнял специальное задание на закрепленной территории. Самостоятельность была полнейшая. У нас было право подумать, всё взвесить, отработать тактику.

Скажу, что доля командиров очень серьезная. У нас на памятных плитах в бригаде каждый третий-четвертый — это прапорщик, офицер. Мы по-братски делили и ели этот «хлеб». Шли вместе, а не командовали из бункера. У нас командир в строю, и спит под елкой, и из котелка кушает. Нам очень близко понятие «боевое братство», которым мы дорожим.

- Учитывая опасность профессии, спецназовец получает достойную зарплату?

- Я так скажу. Когда-то я был заместителем командира бригады (последние восемь месяцев в бригаде) и ввели эту оплату — квартальные и так далее. Лично ходил к командиру и поднимал вопрос.

Физическую подготовку завалил? Заставляйте бегать, но не отнимайте у семьи копейку. Это позорище. Это мешает даже думать командирам и солдатам о задачах и серьезной ответственности. Это отвратительное событие. Это мы пережили в конце своей службы, к сожалению.

Мы в советское время на 210-220 рублей могли куда угодно летать и ездить, строить семьи, проведать родителей. А сегодня общипывают да какие-то подачки кидают. Зарплата контрактника отстает.

Честно скажу, мы не гордимся таким отношением к армии, в том числе к спецназу. Жилье сейчас дают, слава Богу, дожили мы до этих времен. Я вообще жил у бабки в комнатке на крыше целый год, когда приехал. Такие дела, конечно, уже в прошлом.

Когда говорят, что не нужны портянки — для нас это дико слышать. Для нас же самое главное ноги! Понимаете, группа идет только до района разведки не меньше 40 км. Мы не попадаем в пекло. Мы должны туда разумно прийти, чтобы нас никто не видел. Так а нам чем идти? Ногами! А нам говорят: «Не нужны портянки». Надо же следить, чтобы ребята не стерли ноги. А об обуви спецназовца надо еще думать и еще раз думать.

Если взять адаптацию военнослужащих... Берем Псковский гарнизон — 25 воинских частей разного рода. И госпиталь ветеранов, в котором 15 тысяч бабушек и дедушек, его называли одно время реабилитационным центром. А где реабилитационный центр?

Ребята, прошедшие Афганистан и Чечню, разве пойдут с бабками в госпиталь занимать их койку?

Нас, ветеранов, посылают в платную поликлинику, а раньше мы знали, что отслужу, выполню задачи, и меня будет госпиталь лечить. Не лечит он. Показывает куда идти и где что купить.

- На ваш взгляд, в чем сила русского спецназа? В чем его отличие от войск специального назначения зарубежных стран?

Расскажу на примере соревнований. Зарубежные страны едут к нам, потому что хотят чему-то подучиться, в наших условиях соревноваться, на нашей технике. Мы им всё даем. В том числе соревнуется ВДВ, у них есть знаменитый и хороший разведывательный полк. Думаю, он почти не уступает нам.

Последние годы соревнования проходят в Псковской области. Все, кто приезжает соревноваться, на первом кроссе выбывают. Условия, в которых мы привыкли жить — не досыпать, не доедать — для них не привычны. А нагрузки, которые мы сами себе создаем, наращивая тем самым свою боевую подготовку, они не в состоянии преодолеть.

- Молодые люди охотно идут в войска специального назначения?

- Если ты чуть-чуть мало-мальски физически подготовлен и хочешь развиваться, чего ж не пойти-то? Неуставщины практически нет.

Спецназ и наша бригада выросли кратно, наращиваем опыт. Мы, ветераны, переживаем за молодых, а они решают серьезные задачи, находясь большое количество времени за пределами Псковской области.

Пользуясь случаем, поздравляю разведчиков войск специального назначения Псковской бригады и других бригад, а также жителей Пскова, которые имеют такую бригаду, награжденную орденом Жукова. Сейчас обсуждается вопрос сделать ее гвардейской.