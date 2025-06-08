Волонтёры помогают псковичам проголосовать за объекты благоустройства

11:47, 08 июня 2025, ПАИ

Сегодня, 8 июня, волонтёры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают на улице Индустриальной, на участке от поликлиники № 3 до пересечения с Аллейным переулком.

С 11:00 до 13:00 волонтёры в узнаваемых манишках помогут псковичам принять участие в голосовании за объекты благоустройства в Пскове. Всего в конкурсе в городе участвует 15 таких объектов.

Также проголосовать за понравившийся проект можно с помощью портала «Госуслуги».

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.