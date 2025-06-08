Рад, что Псковская область объединяет, сближает переехавших в Россию людей – Михаил Ведерников

13:18, 08 июня 2025, ПАИ

Переселенцы из Латвии, Германии, Эстонии, Ирландии, Бельгии, Финляндии выбирают Россию –Псковскую область, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников отметил, что на площадке форума «Псковская область: место, где хочется жить!» импатрианты и вернувшиеся в Россию соотечественники делились своими историями переселения и обсуждали причины выбора именно этого региона.

«Рад, что Псковская область объединяет, сближает переехавших в Россию людей, возвращает уверенность, дарит спокойствие и чувство дома», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что форум «Псковская область: место, где хочется жить» был посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.