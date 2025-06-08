Михаил Ведерников поздравил православных христиан с праздником Святой Троицы

11:55, 08 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с праздником Святой Троицы. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«От всей души желаю мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Господь укрепит наши сердца и силы, оградит от бед и вдохновит на добрые дела», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что этот праздник отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В православной традиции он относится к числу двунадесятых праздников и посвящён прославлению Пресвятой Троицы.