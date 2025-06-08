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Борис Елкин поздравил православных псковичей с праздником Святой Троицы

Глава Пскова Борис Елкин поздравил всех православных жителей города с праздником Святой Троицы. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Пусть в ваши дома придут мир и благополучие, сердца наполнятся светлой радостью, а в жизни всегда будет место добру и милосердию. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла и Божьего благословения во всех делах. С праздником!» – написал Борис Елкин.

Напомним, что этот праздник отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В православной традиции он относится к числу двунадесятых праздников и посвящён прославлению Пресвятой Троицы.

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