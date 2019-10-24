Идут переговоры о начале археологических раскопок возле Псково-Печерского монастыря

12:51, 24 октября 2019, ПАИ

Идут переговоры о начале весной 2020 года археологических раскопок в местах прокладки инженерных сетей, которые поведут к Свято-Успенскому Псково-Печерскому Мужскому Монастырю в Печорах. Об этом заявила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Кулакова, рассказывая о первом археологическом раскопе в Печорах, отметила, что первые работы были еще в 1992 году, когда фиксировали нарушения культурного слоя на улице Рабочей. Тогда, как подчеркнула Марина Кулакова, удалось выяснить, что Печоры имеют культурный слой не настолько мощный, как в Пскове.

Археологические работы в Печорах начались 20 сентября. В центре города по трассе газопровода открыли несколько ярусов деревянного замощения Псковской улицы, специалистам удалось обнаружить хозяйственные постройки позднего Средневековья.