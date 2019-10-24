Архитекторы настаивают на своём участии в реконструкции улиц Пскова

13:13, 24 октября 2019, ПАИ

Архитекторы настаивают на своём участии в реконструкции улиц Пскова. Об этом заявила искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, эксперт Минкультуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ирина Голубева на пресс-конференции 24 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Ирина Голубева отметила, что сейчас идёт реконструкция сразу нескольких улиц Пскова. «Тут нужно быть очень осторожными, совместно решать вопросы комфортной среды. Пока существующее положение дел пугает», - сказала она и добавила, что в проектах реконструкции улиц «единично участвуют архитекторы». «Мы в Изборске уже хлебнули этого горя, когда в деревне на 700 человек улицы делались как широкие автодороги. Нам не хочется такой же судьбы для Пскова, где должна быть фактически ручная работа, аккуратная и деликатная», - подчеркнула Ирина Голубева.

Она считает, что работы в Пскове находятся в точке пересечения современного градостроительства и сохранения памятников, поэтому очень важно взаимодействие архитекторов современного проектирования и архитекторов-реставраторов. В качестве примера такой совместной работы Ирина Голубева привела улицу Свердлова.

«Ситуация, которая происходит в городе, нас очень беспокоит», - заявила она.

«Сейчас градостроительная политика никакая: никто ничего не говорит, просто ставят перед фактом», - согласилась с коллегой архитектор, член Архсовета, Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Псковского областного отделения ВООПИиК Лариса Нуколова.

Она высказала мнение, что тот, кто ныне работает в градостроительстве, не учитывает предыдущий опыт коллег, игнорирует историко-культурное наследие. В качестве примера Лариса Нуколова привела левый берег реки Великой в сторону радиозавода, где, считает она, «нет никакой увязки с историей, нет преемственности работ».

Также беспокоит архитектора судьба стадиона «Электрон», публичное обсуждение ситуации вокруг которого идёт с 2010 года. «Какое-то время назад весь город поднялся против его застройки. И вдруг теперь оказывается, что эта территория исключена из генплана как спортивная. Появился другой собственник, хотелось бы, чтобы он и тот, кто с ним работает, не отодвигали уже наработанное, не задвигали идею этого городского рекреационного спортивного пространства», - заявила Лариса Нуколова. Она подчеркнула, что «Электрон» должен остаться пространством для города, для его жителей.

Ирина Голубева добавила, что архитекторы также хотели бы знать, кто теперь несёт ответственность за состояние 10 памятников Пскова, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Система управления в отношении этих памятников нам просто неизвестна. Есть ли она вообще? Мы не знаем ничего о намерениях в отношении этих 10 памятников, мы находимся в полном вакууме! Жители Пскова имеют право знать, что происходит!» - сказала она.