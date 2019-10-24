Большой памятник в честь знамени Победы появится на въезде в Идрицу

14:05, 24 октября 2019, ПАИ

Большой федеральный памятник в честь знамени Победы появится на въезде в поселок Идрица Себежского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что соответствующий конкурс планирует провести Российское военно-историческое общество, а для проекта, который уже стал победителем регионального конкурса, подберут место в самом поселке Идрица. «Два памятника лучше, чем один», — добавил Михаил Ведерников.

По инициативе губернатора Идрица включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В рамках подготовки разработан документ, рассчитанный на три года, который включает серию мероприятий, направленных на развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта. В этом же документе прописана организация череды праздничных торжеств и благоустройство посёлка, которое уже ведётся.