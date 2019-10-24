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Общество

Археологи пока не обнаружили следы крепости на раскопках в Опочке

В Опочке при раскопках археологи пока не обнаружили следов крепостной стены. Как заявила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 октября, в узкой траншее под прокладку электрокабеля специалисты ещё «ничего не разглядели».

«Какие были укрепления, где они были, пока мы не поняли. Но смотрим, а вдруг», - пояснила Марина Кулакова.

В Опочке сейчас продолжается благоустройство городского вала.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке выделены 50 млн рублей.

Планируется благоустроить порядка 8 гектаров городского пространства. В основу проект благоустройства городского вала положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.

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