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Общество

За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание»

На фото: Олег Фёдоров (справа) с младшими братьями Ильей и Кириллом.

16-летний учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров выдвинут на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Поступок». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислало УМВД России по Псковской области.

Весной Олег Федоров помог наряду роты ДПС задержать водителя-нарушителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от стражей порядка.

События разворачивались в Пскове у дома №70 по Рижскому проспекту. Здесь дорожные полицейские пытались остановить автомобиль ВАЗ-2115, которым в нетрезвом состоянии управлял 26-летний молодой человек. Однако он проигнорировал требование полиции и попытался скрыться. Преследование проходило по улицам Юбилейной, Достовалова, Шестака. На Рижском проспекте водитель остановил автомобиль и попытался скрыться, но был задержан.

Задержать его помог Олег Федоров, который в это время с мамой и однокурсником возвращался домой и стал очевидцем происходившей погони. Юноша сбил с ног убегавшего от полиции нарушителя - не прошли даром тренировки по дзюдо. 

За помощь в задержании нарушителя начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову подполковник полиции Владимир Папорт вручил Олегу Федорову благодарственное письмо и памятный подарок - наручные часы.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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