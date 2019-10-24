Брошенные строителями бетонные блоки в Финском парке возмущают псковичей

21:44, 24 октября 2019, ПАИ

Организаторы строительного лагеря у включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО церкви Богоявления с Запсковья в Финском парке Пскова оставили после его демонтажа бетонные столбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы.

«Не убраны ни столбы, подключенные в никуда, ни «Стоунхендж» из бетонных блоков», – рассказали читатели.

Решение о демонтаже строительного лагеря было приняла две недели назад администрация Пскова после волны возмущения горожан в социальных сетях. Отмечалось, что подрядная организация по реконструкции улицы Леона Поземского и прилегающих территорий приняла одностороннее, не согласованное решение разбить на этом участке свой строительный лагерь.