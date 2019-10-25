В Южной Корее перестали продавать вейпы из-за смертей курильщиков

10:35, 25 октября 2019, ПАИ

Несколько крупных торговых сетей в Южной Корее приняли решение прекратить продажу электронных сигарет (вейпов), после заявления министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху об их опасности, сообщает ТАСС.

На такой шаг ряд южнокорейских торговых сетей пошли из-за того, что министр сообщил о зарегистрированных в США и Южной Корее случаях серьёзных заболеваний среди вейперов, приведших к смерти.

Однако другие торговые предприятия решили подождать официальных результатов исследования по поводу наличия в жидкости для таких сигарет веществ, которые вызывают проблемы с легкими.

В России о необходимости запретить курение вейпов, электронных сигарет и кальянов в общественных местах заявлял заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. А глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина внесли соответствующий законопроект в Госдуму РФ. При этом, по мнению главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, курение вейпов провоцирует нарушения в работе мозга, лёгких и других органов, что в последствии может привести к смерти.