Поисковики установили имя и нашли родных солдата, останки которого были найдены в Себежском районе

10:29, 25 октября 2019, ПАИ

Поисковикам удалось установить личность и найти родственников солдата, останки которого были обнаружены в Себежском районе. Об этом пишет ufatime.ru со ссылкой на начальника отдела Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан Владимира Волкова.

По сохранившейся в медальоне погибшего записке эксперты установили, что принадлежал он уроженцу Юмагузинского района Башкирии Тихону Евгеньевичу Назарову. Как отметил Владимир Волков, благодаря архиву Кугарчинского района удалось всего за час найти родственников убитого красноармейца. По архивным данным, Тихон Назаров погиб в декабре 1941 года.

Сейчас на экспертизе находится вкладыш из медальона ещё одного солдата.

Поисковые работы в Себежском районе проходили недалеко от деревни Заситино в ходе «Вахты памяти». Там были подняты останки 27 солдат. Медальон одного из них поисковикам удалось прочитать сразу. Он принадлежал москвичу Сергею Ивановичу Федорову 1914 года рождения.

Перезахоронили погибших у мемориала в деревне Заситино.