Переохлаждение могло стать причиной гибели двух молодых людей в Великих Луках

12:53, 25 октября 2019, ПАИ

По предварительным данным, причиной гибели молодого человека и девушки, тела которых найдены под железнодорожным мостом в Великих Луках, стало общее переохлаждение организма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

При осмотре тел погибших и места происшествия видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Для химического анализа взяты образцы крови молодых людей.

Следователям удалось установить личность погибшей девушки. Ею оказалась совершеннолетняя жительница Великих Лук. Личность молодого человека пока не установлена.

Тела нашли случайные прохожие 24 октября около 19:00 под железнодорожным мостом на берегу реки Ловать.