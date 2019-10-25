Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области готова к зиме

14:51, 25 октября 2019, ПАИ

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псуковской области готова к работе в отопительный период и оперативному реагированию в случае аварийных ситуаций. Об этом шла речь на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

«На случай ЧС у нас налажено оперативное взаимодействие областных и муниципальных служб, подготовлены к развертыванию 58 пунктов временного размещения вместимостью 5 тысяч человек, есть финансовые и технические резервы», - написал по итогам совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что отопительный сезон проходит в штатном режиме, к 15 ноября все районы должны получить паспорта готовности.

Совещание у полномочного представителя президента состоялось в режиме видеоконференцсвязи. От Псковской области в нём также участвовали главный федеральный инспектор Андрей Калинин, начальник Главного управления МЧС России Валерий Филимонов и другие.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, участники заседания обсудили прогнозы и наличие потенциальных угроз возникновения ЧС на объектах жилищного комплекса, меры по их недопущению. Александр Гуцан обратил внимание на четкую координацию всех сил и средств СЗФО.

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян поручил усилить единые дежурно-диспетчерские службы. «Начальники главных управлений МЧС России - главные помощники руководителей субъектов в случае возникновения любых экстренных ситуаций. Все федеральные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны работать в плотном взаимодействии друг с другом с целью обеспечения безопасности населения», - заявил он.