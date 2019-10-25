Александр Котов: Псковские таможенники достойно несут службу

15:08, 25 октября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов таможенных органов региона с профессиональным праздником, который отмечается в России 25 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер облсобрания отметил, что история таможенной службы насчитывает несколько столетий, и во все века функции таможни оставались неизменными – пополнение бюджета государства и укрепление экономической мощи страны. При этом он подчеркнул, что глобальные задачи таможенной службы не меняются со временем, но само ведомство динамично развивается и модернизируется. В частности, внедряются цифровые технологии, автоматизируются процессы таможенного оформления и контроля, активно используются телекоммуникационные системы и информационные ресурсы.

Александр Котов заметил, что сегодня финансирование социальных расходов государства, поддержка экономики, реализация инфраструктурных проектов зависти от эффективности работы таможенников. «Псковские таможенники достойно несут службу. Убежден, что профессионализм и высокая ответственность и впредь будут залогом успеха в решении поставленных перед вами задач», - отметил спикер облсобрания и пожелал таможенникам здоровья, благополучия и высоких достижений в службе.