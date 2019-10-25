Назначение нового главреда газеты «Псковские Новости» согласовал правовой комитет гордумы
25 октября члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Артема Татаренко на должность директора - главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Согласно требованиям нового учредительного договора редакции, решение требуется от трех учредителей: администрации Пскова, администрации Псковской области и Псковской городской Думы.
Согласованный на комитете вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 30 октября.
В настоящий момент Артем Татаренко является исполняющим обязанности директора - главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости». До прихода в газету он занимал должность заместителя начальника управления культуры администрации Пскова. С ноября 2016 по октябрь 2017 года являлся директором Псковской областной филармонии.