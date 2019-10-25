Умер экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев

17:11, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября на 70-ом году жизни скончался судья в почётной отставке, бывший председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Депутаты регионального парламента выразили глубокие соболезнования родным и близким Валерия Кондратьева. «Сегодня мы понесли большую утрату – в возрасте 69 лет ушёл из жизни Валерий Кондратьев. Он был достойным гражданином, профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, ответственным и справедливым руководителем, честным и неравнодушным человеком. Валерий Кондратьев постоянно присутствовал на сессиях регионального парламента, на протяжении 12 лет представлял на заседаниях позицию областного суда, у депутатов сложились с ним конструктивные рабочие отношения. Валерий Кондратьев внёс большой вклад в развитие судебной системы и дело осуществления правосудия. Добрую память о нём мы сохраним в своих душах и сердцах», - говорится в соболезновании.

Валерий Кондратьев родился 5 мая 1950 года в Пскове. В 1976 году окончил экономико-правовой факультет Калининградского государственного университета.

С 1977 по 1981 год работал старшим следователем прокуратуры Пскова. В 1981 году назначен прокурором Палкинского района Псковской области. В 1986 году вернулся на службу в Псковскую городскую прокуратуру в качестве старшего помощника прокурора.

В июле 1987 году на основании решения Псковского областного Совета народных депутатов назначен судьей Псковского областного суда. С 1990 по 1995 год являлся членом квалификационной коллегии судей Псковской области. В 1991 году указом президиума Верховного Совета РСФСР утвержден членом президиума Псковского областного суда. В 1996 году избран в Совет судей Псковской области, а с 2001 года стал членом Совета судей РФ.

В 1998 году указом президента РФ вступил в должность заместителя председателя Псковского областного суда по уголовным делам. В 2001 году присвоен первый квалификационный класс судей. В 2006 году приказом председателя Верховного суда РФ назначен исполняющим обязанности председателя Псковского областного суда.

28 февраля 2007 года в соответствие с указом президента РФ вступил в должность председателя Псковского областного суда. Указом президента РФ от 27 февраля 2013 года №196 Валерий Кондратьев назначен на очередной срок полномочий в должности председателя областного суда. В феврале этого года Валерий Кондратьев ушёл в почётную отставку.