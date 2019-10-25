Солисты Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов: О выборе профессии, зрителе на концертах классической музыки, о Пскове и его музыкантах

17:33, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября на сцене Большого концертного зала областной филармонии выступают Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов. Удивительно красивые молодые люди оказались приветливыми и открытыми собеседниками - за пару часов до выступления они встретились с корреспондентом Псковского агентства информации.

Виолетта вышла, чуть прихрамывая. Поделилась, что уже успела провести репетицию с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии. Альберту еще предстоит перед концертом встретиться с музыкантами.

Это не первый ваш визит в Псков. Вы уже выступали на псковской сцене. Если попытаться сравнить — этот город, его особенности, его архитектуру, его настроение, эмоции, которые дарит зритель в Пскове, - все это отличается от других городов или нет?

Виолетта Лукьяненко:

- Все города отличаются. И зрители отличаются. Но здесь очень благодарный зритель. Это в первую очередь мы заметили. Он очень хорошо принимает нас и это очень приятно. Что немаловажно - это дает нам стимул сюда возвращаться вновь и вновь. И как для артиста, и как для вокалиста это очень важно, когда видишь такую отдачу. Потому что мы себя отдаем зрителям и получаем очень много от них. Так что можно сказать, да, мы благодарны вашим зрителям.

Альберт Жалилов:

- Ну, и в целом все-таки уникален Псков. Это колыбель русской демократии. Недавно я был в Екатеринбурге. Там есть «Ельцин центр» и в нем показывают фильм о зарождении демократии в России. И в нем о тех самых временах, когда в Пскове еще существовало вече, когда Псков и Новгород были двумя центрами. То, что здесь сохранились с тех еще времен здания - это очень здорово. Немного таких городов в России, где настолько древние архитектурные сооружения есть. Поэтому здесь особенная уникальная атмосфера. Мы сегодня выступаем в филармонии. Но мы, например, выступали и среди башен псковских, и это очень атмосферно. Это накладывает особый отпечаток. И поэтому приезд в Псков, - а я здесь был уже с сольным концертом несколько лет назад, но каждый приезд - это всегда большой праздник, так как ты можешь не только спеть, но и что-то посмотреть. Немного таких городов, где есть и для кого спеть, и где спеть, и самое главное, что еще и посмотреть, напитаться атмосферой, напитаться знаниями дополнительными.

Виолетта Лукьяненко:

- И с погодой нам повезло. Второй приезд и можно прогуляться по городу.

Что вы увозили изх Пскова по итогам первого визита? Какие-то сувениры, памятные подарки, которые были вручены вашими зрителями?

Альберт Жалилов:

- Тарелочки. Тарелочки с Псковским кремлем. Их нам подарили.

Виолетта Лукьяненко:

- В прошлый раз мы ничего не успели. Приехали и сразу уехали.

Альберт Жалилов:

- Сейчас жизнь цифровая, очень быстрая. Многие мои товарищи раньше привозили из любого уголка страны какие-то сувениры, сейчас уже от этого отказываются, потому что можно зайти в интернет и посмотреть все, что тебе нужно, распечатать. Поэтому самое важное, что мы увозим из городов — это впечатления, эмоции. Думаю, Виолетта не даст мне соврать. Эмоции — из немногих… вещами это не назовешь, но это то, что не покупается за деньги, и то, что ты можешь увезти. Воспоминания и эмоции. И вот Псков с избытком дарит это.

До того как вы в первый раз приехали в Псков, что говорили вам ваши коллеги о этом городе, о выступлениях здесь? Были какие-то такие особые истории — предупреждения? «Осторожно»…

Виолетта Лукьяненко:

- Нет. Мне коллеги наоборот говорили, что здесь такую особую атмосферу создала директор филармонии. И как-то там у них все хорошо, дружески. Приезжай, все будет весело. Оркестр потрясающий. Все молодые.

Альберт Жалилов:

- С особой энергией.

Виолетта Лукьяненко:

- Да, такой настрой — все гостеприимные. И все очень хотят ехать сюда. Все наши коллеги.

Альберт Жалилов:

- Очень многое зависит от принимающей стороны. Очень часто она... пессимистично настроенная по отношению к жизни. Даже не к творчеству. А здесь подобралась молодая энергичная команда и эта энергия выплескивается через край. И когда ты едешь сюда у тебя нет никаких опасений. Наоборот. Творчество любит энергию. И когда энергия к энергии — возникает отличный концерт. И вот здесь это есть. Есть в Пскове.

Виолетта Лукьяненко:

- Они предлагают интересные проекты...

Альберт Жалилов:

-Интересные идеи...

Виолетта Лукьяненко:

- Постоянно движение какое-то происходит.

Альберт Жалилов:

- Небанальный подход. Это очень важно. Ведь творческий человек загорается не только от гонораров. Что в нашей профессии здорово, что мы можем загораться от идеи. То есть от интересный идеи, интересного проекта, от того, что мы можем нового сказать и попробовать, а наша профессия нам это дает и с избытком. В Пскове есть то, что ты можешь попробовать. И это очень здорово.

Репетиции с псковским оркестром. Как вы оцениваете псковских музыкантов, какое настроение они вам дарят, как позволяют вам себя раскрыть?

Виолетта Лукьяненко:

- Вчера у меня была первая репетиция. Альберта еще не было. Я прошла свои произведения. Они предполагают полное звучание оркестра. И музыканты все настолько старались, что даже дирижер им говорил: ребята, спокойнее, спокойнее. С избытком делают энергично, громко. Извините, говорят, это только потому что мы очень хотим вам помочь. Это очень приятно, когда тебе все коллеги помогают и ты не один, а ты действительно чувствуешь эту команду. И эту поддержку. И все смычки тебя поддерживают. И это было вчера и забавно, и мило, и безумно приятно.

Альберт Жалилов:

- Сложно сказать, что здесь было раньше. Мы можем говорить лишь о том, что здесь сейчас. Во-первых, прекрасный режиссер Николай Хондзинский. Опять же я не могу сравнивать с тем, что было. Но сейчас я вижу, что оркестру интересно. Это вообще очень сложно - заинтересовать оркестр. Даже у Маяковского есть «оркестр чужо смотрел как выплакивалась скрипка». Оркестр — это всегда немножечко с таким налетом пафоса. особенно устоявшиеся оркестры. И задача дирижера, - дирижер это не просто человек, как часто говорят «с палочкой стоит и что-то делает», - дирижер вдыхает жизнь. Он своей энергией делится с оркестром, и оркестр, понимая, видя, чувствуя, перенимает это и готов творить дальше. И тогда музыканты зажигаются. И вот здесь это ощущается - музыканты зажигаются от дирижера. Это очень здорово и я надеюсь, что это будет долгое-долгое такое сотрудничество, и этот огонь будет пылать.

Виолетта Лукьяненко:

- Вообще оркестр сложно чем-то удивить. И дирижером и исполнителями...

Альберт Жалилов:

- Потому что они профессиональные музыканты...

Виолетта Лукьяненко:

- У них профессиональный слух. И поэтому мы, когда стоим на сцене, очень стараемся. И нам очень приятно, что мы как-то их заинтересовали чем-то, чем-то, может, даже удивили.

Если в целом говорить о вашем зрителе, о тех, кто приходит на ваши концерты. Кто эти люди и много ли среди них молодежи?

Альберт Жалилов:

- Виолетта скажет, наверное, за театр, а я за концертную деятельность.

Виолетта Лукьяненко:

- В театре у нас постоянно много молодежи. Сейчас стало много абонементов. Активно привлекаются школьники. Наверное, по произведениям школьной программы. И очень много таких настоящих любителей. Ценителей. И если раньше это были бабушки, которые ходили группами, то сейчас бабушек меньше, и все больше молодежи. У них есть свои любимые певцы, они приходят по 10-15 человек. Омолаживаются поклонники. Это хорошо.

Альберт Жалилов:

- То же самое в концертной деятельности. На самом деле был просто период 90-х годов, когда сказали, что все, что было раньше, это не интересно, и классика - это сложно. Вот мы сейчас вам дадим новые ритмы, зарубежные в основном. И поэтому должно было пройти время, чтобы молодое поколение, пройдя через 90-е или те, кто родился в 90-е, немножечко очистились и пришли вновь к интересной музыке. Ведь классика - это та музыка, до которой нужно дорасти ментально. В первую очередь. Я в 14 лет не слушал классику. Может быть, Виолетта с детства с классикой знакома. Я лично нет. Я тоже к этому пришел. И также многие молодые люди. Так что вне всякого сомнения, постепенно количество молодых людей на концертах классической музыки при правильной подаче этой музыки увеличится. Конечно, не нужно сразу вести человека не концерт «Песнь о земле» Малера. Поведите на что-то более простое, а потом уже он сам придет к более сложным каким-то произведениям. Поэтому я вижу по концертной деятельности, что количество молодежи растет. И это очень здорово. Причем я вижу это во всех городах, не только в столичных.

На вас, получается, лежит особая ответственность. На вас, нашей концертной деятельности, от того, как вы выбираете произведения, которые прозвучат в ваших программах, напрямую зависит, сколько этой молодежи будет оставаться в залах.

Альберт Жалилов:

- Абсолютно верно.

Вы чувствуете эту ответственность? Как вы выбираете произведения, которые прозвучат?

Виолетта Лукьяненко:

- Во-первых, должен быть соответствующий настрой, настроение должно быть. В этом концерте мы выбирали известные произведения, которые в принципе на слуху. Они все яркие, не поскучаешь. Не будешь сидеть и думать, когда это все закончится. Каждый номер…

Альберт Жалилов:

- (смеется) Почему? Кто-то, может, будет…

Виолетта Лукьяненко:

- Каждый номер будет выстреливать. И это тоже непросто.

Альберт Жалилов:

- И потом классика... Многие произведения лишены эстрадного бита, который заводит сразу, и тебе хочется танцевать. Классика — это атмосфера. То есть наша задача с Виолеттой и оркестром создать атмосферу в зрительном зале, когда человек погружается в эту историю, даже не в историю, а в атмосферу концерта, как будто не существует дверей, как будто это отдельное пространство. Человек просто сидит и релаксирует. По настоящему, погружаясь в эту историю.

Виолетта Лукьяненко:

Номер за номером перетекает. И человек уже не понимает, сколько прошло время. Все идет, идет, идет и вдруг конец. Никто даже не ожидал. Раз и все закончилось.

Альберт Жалилов:

- У классики немножко другой уровень вовлечения публики. Если на эстраде это ритм, тебе хочется танцевать, у тебя хорошее настроение, все в движении. То классика привлекает на более высоких уровнях. Но это потому и сложнее. Почему, например, так сложно привлечь молодежь концертами классической музыки. Потому что, к сожалению, не так много концертов, которые способны создать эту атмосферу. Вот наша задача это и сделать. Надеемся, мы это сделаем сегодня и вовлечем зрителя в свой музыкальный мир.

Виолетта Лукьяненко:

- Зрители всегда разные. Кто-то более спокойный. Им надо более глубокое, проникновенное. А для кого-то артисту надо обратить на себя внимание иначе зрителю будет скучно. И это ты понимаешь только в процессе выступления. Как они реагируют на тебя. Смотришь и понимаешь. Ага, это им нравится или нет. И везде публика разная. Поэтому как сегодня будет... У нас нет четкого плана...

Альберт Жалилов:

- Но в этом и интерес живого концерта. Он каждый раз разный

На кого вы больше ориентируетесь, на зрителя, который у вас перед глазами, или на оркестр, который за спиной?

Виолетта Лукьяненко:

- На зрителя, конечно. Мы все одна команда, мы делаем одно дело. Те, кто за спиной, как пласт. Это наша поддержка, наша опора, без них мы просто как голые стояли бы и ничего не могли бы сделать.

Альберт Жалилов:

- Когда дирижер хороший - проблем нет. А здесь дирижер хороший. Он очень чутко реагирует на все нюансы. И ты очень четко чувствуешь это и можешь растворяться в этом.

Виолетта Лукьяненко:

-Главное, что у нас есть понимание. Очень трудно добиться понимания между дирижером и вокалистом. Но мы нашли.

Альберт Жалилов:

-А может потеряли уже. Не знаю (смеется). Я пойду только на репетицию. Но я думаю, что все будет хорошо.

Вас пугают свободные места в зале?

Виолетта Лукьяненко:

- Нет, не пугают. Просто, может быть, если три человека сидит в зале, это, наверное, немножко обидно. Тебе кажется, что то, что ты делаешь, это достойно быть услышанным. Не потому что ты такой прекрасный, а потому что это удивительная музыка. Тебе хочется донести это. Ты чувствуешь, что это то, над чем ты долго работал. Мы же постоянно работаем, каждый день. И становится немножко обидно. Но все равно это никак не мешает. Было время, когда я работала в маленьком театре. Там было ну очень мало зрителей. И мы не отменяли спектакль. На сцене было артистов больше, чем зрителей в зале. И такое бывало. Все равно эти десять человек, которые сидят в зале, могут тебя поддерживать так, что ты получишь адреналин. Все зависит от зрителей.

Альберт Жалилов:

- Творчество — все таки у него есть определенная миссия в целом. Просветительская. Для меня, как для человека, который дает много сольных концертов, мотивация - это аншлаг. Вся моя команда, которая со мною работает, она знает, что мы работаем только на аншлаги. Должно быть так. Если мы не дотягиваем до этого, значит, мы плохо что-то делаем. Делаем выводы соответственные. Значит, нужно искать другие подходы. И поэтому многие мои коллеги они, например, говорят: все, классика уходит, наша публика уходит из залов, идет на Стаса Михайлова. Я говорю: друзья, дело не в эстрадных исполнителях, значит мы что-то не так делаем. Надо делать лучше, а не плакаться. Я как максималист размышляю: 1000 людей сидит в зале… а одного не заинтересовали. Почему? Нужно лучше работать, друзья.

Заговорили о современной эстраде и современных исполнителях. Как у вас выстраиваются отношения с ними, если вы вдруг оказываетесь в одной концертной программе?

Альберт Жалилов:

-У меня прекрасно. Я просто опять же и в телевизионных конкурсах участвовал. Со многими знаком. Говорят: вот это хорошо, а это плохо. В творчестве нет такого. В творчестве есть разное. Как и в политике. Разные партии и у них есть свой электорат. Так же у музыки. Есть люди, которые слушают разную музыку.

Виолетта Лукьяненко:

- Но это не значит, что это плохо. Мы все делаем одно дело.

Альберт Жалилов:

- В музыке есть талантливо и бесталанно. Когда человек выходит и не попадает в ноты, и это я слышу.

В этот момент в помещение входит дирижер Николай Хондзинский.

- Говорите про то, что делать, когда вокалист не попадает в ноты? У меня свои методы…

Что делать в этом случае?

Указывает жестом на дверь.

Альберт Жалилов:

- Он закалывает палочкой дирижерской.

Николай Хондзинский (к артистам):

- Все в порядке? Тогда до встречи.

Возвращаясь к современной музыке. А вы исполняете современные песни?

Виолетта Лукьяненко:

- Я немножко пытаюсь, но все-таки я себя считаю классической исполнительницей. Это не мое. Это не значит, что это плохо.

Альберт Жалилов:

- Здесь есть определенная грань, за которую ты не можешь переходить. В классике нужно соблюсти грань, чтобы это было классично, академично. Но в то же самое время, чтобы это было популярно. Возьмем неаполитанские песни. «Скажите, девушки, подружке вашей». Это классика. Эти песни исполняют все классические певцы. Но это все-таки популярная классика. Так вот моя задача... в концертах помимо классики я пою популярную классику, недавно мы даже сняли клип на современную эстрадную классическую песню. Но здесь есть грань, за которую ты не можешь уже выходить. Потому что если ты вышел, то это сразу становится не на том уровне, она не позволяет тебе это классическое начало оставить. Оно скатывается в совсем популярную музыку в плохом понимании этого слова. Чего нельзя допускать ни в коем случае.

У вас сейчас не прозвучало слово «попса». Вы сдержались в оценке?

Альберт Жалилов:

- Слово «попса» - это больше о плохой музыке. Вот плохая музыка — это попса. Но на самом деле ведь эстрадная музыка бывает очень высокого качества. Я с уважением отношением отношусь ко всем жанрам. Я не уважаю некачественное и бесталанное. И не уважаю певцов, когда выходят и не попадают ни в одну ноту и не могут спеть вживую. Я жестко против этого. Но я не против самого направления в музыке такого как эстрада, или народная песня, или рок. Я сам с удовольствием это слушаю, если это здорово сделано.

Виолетта Лукьяненко:

- В классике тоже есть бесталанные исполнители, в интернете можно посмотреть их выступления. И уши вянут.

В интернете очень много роликов с вашим участием. И видно, что зрители, которые это снимают из зала, вами любуются, они очарованы вашими выступлениями. Вы очень эмоциональны на концертах. Это видно в вашей мимике, даже в том, как вы набираете дыхание. Эмоции живут внутри и историю, то, о чем вы поете, можно почувствовать, даже глядя на вас при выключенном звуке.

Виолетта Лукьяненко:

Я очень люблю то, что я делаю. Я выхожу на сцену и забываю обо всем. Например, сейчас я приехала сюда со сломанным мизинцем на ноге. Еще даже двух недель нет. Я еще хромаю. Но уже незаметно. И я не могла не приехать. У меня специальная обувь. Надеюсь, это будет не сильно видно.

Альберт Жалилов:

Я уверен, что она выйдет на сцену, пропитается всем этим, и в конце она так затанцует…

Виолетта Лукьяненко:

Меня предупреждали: только, пожалуйста, побереги ногу. Потому что у меня там есть специальные фиксаторы. Мне говорят: чуть-чуть поспокойнее. Я думаю: что же делать, как же... я же не смогу себя сдержать.

Альберт Жалилов:

- Сцена провоцирует открываться. Я был очень стеснительным и зажатым ребенком, меня сцена переломала в какой-то степени. Тебе приходится открываться. Ты может и не хочешь. Но раз ты уже вышел на сцену, то все равно должен отдавать.

Виолетта Лукьяненко:

- Сцена- это увеличительное стекло. Человек выходит и все видно: какой у него характер... все можно посмотреть, прочитать по нему. Там не скроешься. За образом не скрыться. Миллионы глаз. И ты стоишь под лупой.

Альберт Жалилов:

- Это ни для кого не комфортно. Согласитесь. Сегодня мало людей, которые просто любят выйти и выступать перед тысячами зрителей. Это всегда испытание для любого певца, это стресс. То есть певец, политик, оратор - это человек, который научился преодолевать стресс.

Виолетта Лукьяненко:

- Для нас это тоже все время стресс. Нужно добиваться того, чтобы твое волнение не мешало тебе, а перешло во вдохновение. Вот здесь настоящее мастерство. А не когда человек волнуется и в обморочном состоянии думает: скорее бы все закончить.

Альберт Жалилов:

- Такие тоже есть. Медвежья болезнь, так называемая, когда на репетиции все круто, отлично. А на сцену выходит и ничего не может делать. Это человек, который не научился преодолевать стресс. Наша задача — бороться с собой.

Тысячи пап и мам мечтают о том, чтобы у их детей все сложилось примерно так как у вас, чтобы они достигли таких высот. Вот если сейчас попытаться дать какие-то рекомендации. С опытом человека который умеет преодолевать стресс, работать над собой ежедневно, ежечасно, вершины брать штурмом. Как научить ребенка не просто слушать музыку, но и слышать ее, привить ему желание жить в музыке, не стесняться своих эмоций.

Виолетта Лукьяненко:

- Для начало нужно, чтобы ребенок понял, действительно ли это ему нужно. Наша профессия не такая легкая и радужная как кажется, это постоянный труд. Тяжело бывает. Мы не имеем права болеть. И должны себе и зрителям. Это очень тяжело. И важно понять, а нужно ли это ребенку. Если ты идешь в эту профессию, то надо уже либо быть кем-то, либо не быть. Усредненных очень много. И вариться в каше таких усредненностей не хочется. Мне кажется, это сложно что-то советовать. Важно не торопиться. На это надо положить жизнь, соблюдать много ограничений. Хотите ли вы такой участи для своего ребенка. А он захочет этого? Он скажет потом «спасибо» или заявит, что музыка ему жизнь поломала.

Альберт Жалилов:

- Это должен быть его выбор.

За вас это решение принимали ваши родители?

Альберт Жалилов:

- За меня нет. У меня первое образование - юридическое. С красным дипломом. Я обожаю эту профессию до сих пор. Люблю. Слежу. И потому, когда я поступил в консерваторию после юридического факультета, а у меня даже дела были выиграны, мама мне еще долгое время говорила: может быть, все же в юриспруденцию, хорошая же профессия. Нет, говорил. Нет. Только творчество. Это мое призвание. Здесь просто нужно понять родителям. Вот продавец продает товар. Если у него дело не идет, он просто закрывает магазин и начинает заниматься чем-то другим. В нашей сфере товар, грубо говоря, - это наш талант и мы сами. У нас нет продуктов. У нас есть голос, фактура, актерские умения. И если это не продается, то ты не можешь просто встать и уйти. Это ты сам. С тобою это останется на всю жизнь. Именно поэтому для многих людей настолько тяжело переносить неудачи в профессии.

Виолетта Лукьяненко:

- Это трагедия.

Альберт Жалилов:

- Если плохо продается товар — займешься другим бизнесом. Здесь так не скажешь. Если ты не состоялся, то плохо что-то в тебе. Это очень сложная профессия в эмоциональном плане. И родители должны это понимать. А вообще вводить ребенка в музыку необходимо. Есть прекрасные популяризаторы классической музыки. Например, Михаил Казиник. У него есть детские концерты. Повозите детей туда. Он очень здорово это делает. Это мировая звезда. Один из лучших лекторов, музыковедов. Поводите ребенка, пусть проварится в этом. Посмотрит. Потому что лишним это не будет абсолютно.

Виолетта Лукьяненко:

Потому что дети, которые ходят в театр, абсолютно другие. Может быть, это не станет профессией, но они это сами выберут.

Альберт Жалилов:

- У меня есть товарищ, который когда-то хотел стать гитаристом, а сейчас у него свой бизнес. И когда я у него спрашиваю, ну и как ты, не жалеешь. Он говорит: иногда я играю чуть-чуть, есть небольшая жалость, но сказать, что я каждый вечер плачу — нет; я нашел себя в бизнесе, а, может быть, в гитаре я себя не нашел бы, потому что надо было пройти большой путь. Поэтому здесь неплохо, что ребенок занимается музыкой, но не нужно заставлять. Это должен быть выбор ребенка.

Когда я задавала вопрос, не родители ли сделали за вас выбор профессии, Виолетта улыбнулась...

Виолетта Лукьяненко:

- У меня мама проработала всю жизнь в театре оперетты, а папа - футболист. И я училась в театральной школе, выступала, пела эстраду в школе. Но мы не делали из того профессию.И я до 11 класса не знала, что я хочу. И папа вначале говорил: пусть будет футболистка в женской сборной по футболу. Потом мне предложили идти на курсы по маркетингу. Я все курсы прогуляла с подружкой. 11 класс заканчивала. Что же делать. Что я люблю? И мы поехали с мамой поступать в Санкт-Петербург. И сейчас я иногда думаю, куда бы я еще могла пойти, что я могу. Я понимаю, что, наверное, ничего не умею больше. Но мне кажется, что это как раз мое.

Альберт Жалилов:

- Есть профессия, которой можно обучиться достаточно быстро. Вокал — это не та профессия. Это как у врачей. Они учатся долго. И потом с самых низов начинают. Так же и в нашей профессии. Ты очень долго учишься. Музыкальную школу заканчиваешь, потом училище, потом консерваторию, потом поступают в театр. И в театре начинаешь с низов. Нужно понять, что это огромный пласт жизни, который нужно на это положить. Проще на пиарщика отучиться.

Виолетта Лукьяненко:

- Да, каждому свое. И у всех складывается по разному.

Если говорить о сегодняшнем выступлении. Что вы будете делать примерно за час до него, как вы готовитесь, может быть особые приметы?

Виолетта Лукьяненко:

Каких-то особых кукол, талисманов нет. Единственное, мы прорепетируем все. Чтобы было спокойно нам и дирижеру. И чтобы не думали на сцене как сойтись, выступить, а чтобы мы могли потворить в хорошем смысле слова. Пожалуй, все. Настроимся. Главное настроиться.

Альберт Жалилов:

- 21-й век. Какие талисманы, ритуалы? Но другое дело, что я люблю, когда я сам готовлю костюм себе. погладишь, отпаришь. Спокойно. Я не люблю, когда много людей в гримерке. Приходят. один гладит, другой пудрит. Суета. Я люблю сконцентрироваться минут за 40 до концерта.

Виолетта Лукьяненко:

- Я называю это «накопить». Чтобы потом выйти и выдать. У меня есть масса знакомых, у которых язык как помело. И они не могут успокоиться перед выходом. Не остановить. И знают уже: к этому лучше не подходить. А он так успокаивается. И замолкает за секунду до выхода на сцену. Меня это раздражает.

Альберт Жалилов:

- Тоже более спокойно готовлюсь. Но без медитаций. Хотя мама мне говорит: помедицитируй.

Виолетта Лукьяненко:

- Надо помедитировать как-нибудь.

Альберт Жалилов:

- Мы в тренде. За ЗОЖ. И без талисманов.

Вы очень приятные собеседники. Спасибо вам огромное. Удачи вам. И пусть в зале не будет пустых мест. Пусть будет живой и яркий концерт, искренние эмоции зрителей, которые вы увезете с собой.