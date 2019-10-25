Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя Псковского областного суда
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам в связи со скоропостижным уходом экс-председателя Псковского областного суда, судьи в почетной отставке Валерия Кондратьева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
«Мои глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с невосполнимой утратой. Всю свою профессиональную жизнь Валерий Николаевич посвятил служению букве и духу Закона, защите законных прав и свобод жителей Псковской области. Его уважали за профессионализм, честность и порядочность, он был авторитетом в профессиональной среде. Светлая ему память!» — сказал Михаил Ведерников.
Валерий Кондратьев скончался 25 октября на 70-ом году жизни.