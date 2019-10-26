Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым

11:54, 26 октября 2019, ПАИ

Победители акции «Губернаторский дневник», которая ежегодно проводится в Псковской области, побывали на театрализованном спортивно-гимнастическом шоу четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта», после которого встретились с самим легендарным спортсменом. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Победители акции находятся на двухдневной экскурсии в Москве, которая стала подарком для детей за отличную учёбу от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Поездку организовали администрация региона и Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Школьники побывали на Красной площади, в Александровском саду, на ВДНХ, на Воробьёвых горах, старом Арбате.

Вечером 25 октября вместе с Михаилом Ведерниковым и его семьёй они отправились на шоу «Легенды спорта». В нём участвуют более 250 Олимпийских чемпионов, Чемпионов мира и Европы по спортивной, художественной и эстетической гимнастики, акробатике, прыжкам на батуте, цирковому искусству, акробатическому рок-н-роллу, брейк-дансу. Среди участников - Елена Замолодчикова, Оксана Чусовитина, Николай Крюков, Мария Пасека, Никита Нагорный, Александра Солдатова, Екатерина Селезнева.

После выступления школьники встретились с Алексеем Немовым и Михаилом Ведерниковым.

Ученица псковского лицея «Развитие» Арина Савицкая, которая занимается художественной гимнастикой и мечтала увидеть кумиров в живую, после шоу сказала: «У меня нет слов. В жизни все гораздо сложнее выглядит, чем на экране телевизоров. Спортсмены выполняли сложнейшие элементы. Я никогда не видела ничего подобного».

О том, что поездка в Москву произвела незабываемые впечатления, заявил десятиклассник из села Кудеверь Бежаницкого района Степан Тимофеев. «Это прекрасный подарок! Это маленькое путешествие я буду вспоминать очень долго. Все, что когда-то разглядывал на картинках, по телевизору, смог увидеть сам. Буря эмоций — и от города, и от представления. Когда сидишь в огромном зале, то всем телом чувствуешь не только свои эмоции, но и энергетику, переживаешь за спортсменов. Каждый номер — удивление. Как можно вообще делать такие трюки — не представляю. Для меня очень важно, что такие же эмоции и у моей мамы, которая также смогла поехать со мной», — поделился школьник.

26 октября учащихся ждёт посещение парка «Зарядье».

Акцию «Губернаторский дневник» проводит газета «Комсомольская правда-Псков». В этом году она проходила уже в шестой раз. За эти годы победителями стали более 70 учеников из школ региона. За 2018/2019 учебный год участники акции все вместе заработали более 2,2 тысяч «пятёрок».