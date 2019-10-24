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Незаконный игорный клуб в Пскове занимал два дома на соседних улицах

Незаконный игорный клуб, деятельность которого была пресечена в Пскове в ночь на 25 октября, работал сразу в двух домах. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, один зал размещался на улице Черемнова, 11, второй – на расположенной неподалёку улице Майской, 51.

Игровые залы работали с 12 августа. Организовала их группа псковичей по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр.

В ночь на 25 октября деятельность клуба была пресечена в результате совместной силовой операции УМВД, следователей СУ СК России при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.  В залах изъяли деньги, несколько десятков игровых терминалов, предметы и документы, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело о части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

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