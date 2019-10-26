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Общество

Детский форум откроется 27 октября в Псковской области

27 октября начнёт работу осенняя смена Псковского детского форума.  Она пройдёт в оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

В смене примут участие 50 детей из 8 муниципалитетов Псковской области. 26 октября в «Стремительном» уже начался заезд участников форума.

«Будет много полезного и интересного! – пообещала Наталья Соколова. -  А пока - размещение и знакомство».

Ранее Наталия Соколова отмечала, что по итогам форума будут отобраны дети, которые войдут в состав детского общественного совета. Идея его создания возникла после того, как омбудсмену обратились дети, которые выразили желание стать её общественными помощниками и заниматься профилактической работой. В детский общественный совет войдут ребята в возрасте от 14 до 17 лет.  

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