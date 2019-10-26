Митинг против «Титан-Полимера» не собрал участников
Митинг против инвестиционного проекта «Титана-Полимера» прошел в Пскове в Сквере искусств в субботу, 26 октября.
Акция протеста оказалась малочисленной: выступить против завода пришло несколько десятков человек, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Организаторы пытались собрать участников митинга через оповещение в социальных сетях, однако это им не удалось.
Наблюдатели отмечают, что открытость компании «Титан-Полимер» дала свои результаты: инвесторы на протяжении полугода проводят широкую просветительскую кампанию, объясняя детали своего проекта.
Первая очередь инвестпроекта по производству БОПЭТ-пленки имеет наименьший, 4 класс опасности, и прошла государственную экспертизу.