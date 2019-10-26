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Общество

Митинг против «Титан-Полимера» не собрал участников

Митинг против инвестиционного проекта «Титана-Полимера» прошел в Пскове в Сквере искусств в субботу, 26 октября.

Акция протеста оказалась малочисленной: выступить против завода пришло несколько десятков человек, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Организаторы пытались собрать участников митинга через оповещение в социальных сетях, однако это им не удалось.

Наблюдатели отмечают, что открытость компании «Титан-Полимер» дала свои результаты: инвесторы на протяжении полугода проводят широкую просветительскую кампанию, объясняя детали своего проекта.

Первая очередь инвестпроекта по производству БОПЭТ-пленки имеет наименьший, 4 класс опасности, и прошла государственную экспертизу.

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