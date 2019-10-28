Объявлен аукцион на строительство детского сада в деревне Борисовичи Псковского района

13:17, 28 октября 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на строительство детского сада на 140 мест в деревне Борисовичи Псковского района. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 114 млн 936 тыс. 686 рублей. Источник финансирования - средства федерального и областного бюджетов. Деньги предусмотрены на создание дополнительных мест в образовательных организациях в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного детского сада. На первом этаже разместятся две ясельные группы (возраст 2-3 года) и две группы для детей смешанного возраста, а также пищеблок, прачечная, медицинские помещения, администрация.

На втором этаже будут четыре группы для детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет); комнаты психолога и логопеда; помещения для физкультурных и музыкальных занятий.

Проведение аукциона запланировано на 5 ноября.

Детский сад должен быть построен к 1 декабря 2020 года.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 и 2021 годах в Пскове, Псковском районе и Великих Луках будут построены 7 детских садов. Субсидия из федерального бюджета на строительство данных объектов составит более 900 млн рублей.