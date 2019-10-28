0
15:08
Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области
14:04
Последствия урагана в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:30
«Экопром» и активисты ОНФ ликвидировали свалку в деревне Лавры Печорского района
13:17
Объявлен аукцион на строительство детского сада в деревне Борисовичи Псковского района
11:29
«Прилетела теплица с соседнего огорода»: Как Псковская область пережила сильнейший октябрьский шторм
10:53
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
10:24
Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра
Еще новости
Общество

Объявлен аукцион на строительство детского сада в деревне Борисовичи Псковского района

Объявлен аукцион на строительство детского сада на 140 мест в деревне Борисовичи Псковского района. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 114 млн 936 тыс. 686 рублей. Источник финансирования - средства федерального и областного бюджетов. Деньги предусмотрены на создание дополнительных мест в образовательных организациях в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного детского сада. На первом этаже разместятся две ясельные группы (возраст 2-3 года) и две группы для детей смешанного возраста, а также пищеблок, прачечная, медицинские помещения, администрация.

На втором этаже будут четыре группы для детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет); комнаты психолога и логопеда; помещения для физкультурных и музыкальных занятий.

Проведение аукциона запланировано на 5 ноября.

Детский сад должен быть построен к 1 декабря 2020 года.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 и 2021 годах в Пскове, Псковском районе и Великих Луках будут построены 7 детских садов. Субсидия из федерального бюджета на строительство данных объектов составит более 900 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области
28 октября 2019
Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области
Последствия урагана в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 октября 2019
Последствия урагана в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Экопром» и активисты ОНФ ликвидировали свалку в деревне Лавры Печорского района
28 октября 2019
«Экопром» и активисты ОНФ ликвидировали свалку в деревне Лавры Печорского района
Объявлен аукцион на строительство детского сада в деревне Борисовичи Псковского района
28 октября 2019
Объявлен аукцион на строительство детского сада в деревне Борисовичи Псковского района
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
28 октября 2019
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра
28 октября 2019
Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
28 октября 2019
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
43% жителей России делают накопления «на чёрный день»
28 октября 2019
43% жителей России делают накопления «на чёрный день»

Идет загрузка...