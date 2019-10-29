«Трудовая книжка»: Как Росгвардия покой псковичей бережёт

11:13, 29 октября 2019, ПАИ

29 октября у одного из подразделений Росгвардии - профессиональный праздник. Для сотрудников он мало отличается от сотен дней до или сотен дней службы после. Разве что это повод рассказать о людях, которые берегут покой псковичей.

Заместитель начальника межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Пскову Юрий Виноградов рассказал Псковскому агентству информации о гендерном равенстве, самых неспокойных днях и ложных вызовах «за деньги».

Во вневедомственную охрану я пришёл в 2000 году сразу после армии. Сначала работал в подразделении военизированной и сторожевой охраны и начинал службу обычным сторожем в администрации Псковской области. Так прошло четыре месяца, потом мне предложили аттестоваться на должность милиционера – тогда ещё была милиция. Прошёл медкомиссию, сдал зачёты и приступил к обязанностям сотрудника милиции. Через несколько лет стал инспектором в областного отдела вневедомственной охраны, потом старшим инспектором, теперь - заместитель начальника межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Пскову.

Чтобы работать простым сотрудником вневедомственной достаточно среднего специального образования. Плюс, разумеется, надо пройти медицинскую комиссию, психологическое обследование и полиграф. Причём большая часть кандидатов отсеивается именно на полиграфе. Достаточно небольших расхождений в ответах и человека не будут рекомендовать. Совершенно точно не возьмут на службу людей с судимостями и тех, у чьих родственников нелады с законом. То есть можно быть абсолютно законопослушным, но иметь, к примеру, брата с судимостью – и всё, путь во вневедомственную охрану закрыт.

В Пскове под опекой вневедомственной охраны находится почти тысяча объектов – потенциально опасные объекты, объекты особой важности, школы, магазины, предприятия, клубы, рынки; и около тысячи мест хранения личного имущества граждан - квартиры, дачи, гаражи, дома. На службу ежедневно заступают восемь групп задержания. В состав каждого экипажа входят два-три бойца.

Девушки тоже есть, но они в основном задействованы в охране объектов администрации области – обеспечивают контрольно-пропускной режим и охрану общественного порядка. Все сотрудники взаимозаменяемы, поэтому в случае необходимости девушки вполне могут и улицы патрулировать. Вообще у нас нет деления на «девочек-мальчиков», есть просто сотрудники Росгвардии.

Информация о том, что в городе «что-то случилось» поступает дежурному на пульт централизованной охраны. Все «сработки», то есть нажатия тревожных кнопок и срабатывание сигнализации обрабатываются здесь. Затем дежурный ориентирует экипажи и направляет на место тот наряд, который оказался ближе к точке. Группа задержания, как правило, прибывает в течение пяти минут. По сравнению с частными охранными предприятиями у нас есть преимущество в виде проблесковых маячков на автомобилях. Во время пробок в городе мы пользуемся приоритетом как и все остальные специальные службы.

Самое неспокойное время, когда тревожные кнопки срабатывают чаще, - это пятница и суббота. Увеселительные заведения плюс люди под алкоголем – равно конфликты. Выезжаем, разбираемся, доставляем в полицию. Летом в плане «сработок» поспокойнее, чем зимой, но есть другая сторона: тепло, светло, поэтому люди употребляют прямо на улице.

Очень часто приходится выезжать в магазины, там чуть ли не каждый день попадаются мелкие воришки. Причём описать их общий портрет не получится: это и бомжи, и вполне обеспеченные люди, которые воруют, что называется, «на интерес». Все как один рассчитывают, что их не заметят. Рецидивистов среди них минимум, но есть и те, для кого воровство и перепродажа украденного – «хлеб». Один такой товарищ украл из крупной торговой сети сразу восемь мобильных телефонов.

Экипажи работают и днём, и ночью. Количество вызовов зависит не только от дня недели, но и от времени суток и даже от погоды. При плохой погоде из-за отключений электричества могут происходить ложные срабатывания, но и в этом случае мы обязаны выехать и проверить объект. Ночью «начинается жизнь» в многочисленных пабах и «наливайках»: люди приходят, денег нет, выпить хочется, начинают требовать бутылку или пытаются украсть – классика. Вот на Рижском из одного такого паба молодой человек с «горящими трубами» вынес две бутылки водки, успел отбежать на 100 метров, и был задержан. Другой из кафе на Яна Фабрициуса украл две полуторалитровые бутылки алкоголя, добежал до Рабочей, но тоже попался.

Если кому-то взбредёт в голову нажать тревожную кнопку ради шутки, это будет считаться ложным вызовом, и для собственника объекта обернётся штрафом в 300 рублей. Но пока ничего такого не было.

Такого чтобы экипаж всю смену просто катался по городу, и ничего не происходило – не случалось. Во время затишья сотрудники патрулируют городские улицы, если вдруг замечают конфликт, вмешиваются. А, например, в сентябре мы помогли найти восьмилетнего мальчика, который потерялся в «Акваполисе», а нашёлся аж на Ипподромной. Ребята его заметили, вызвали полицию и вернули сына маме.

За смену экипаж «накручивает» от 100 до 200 км – практически путь от Пскова до Себежа.

Если задержанный начинает распускать руки и нападать на сотрудников, приходится использовать резиновую палку, наручники и уже так доставлять в полицию. В обязательном порядке у всех экипажей есть табельное огнестрельное оружие. Несколько лет назад, чтобы хоть как-то воздействовать на людей, пришлось стрелять в воздух во время массовой драки у клуба R-16.

Каких-то «нелюбимых» вызовов нет, потому что мы выполняем охрану объектов на договорной основе: все знают, куда пришли и где работают.