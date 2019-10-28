Шторм нарушил работу пункта пропуска на границе Псковской области и Эстонии

17:55, 28 октября 2019, ПАИ

27 октября в пункте пропуска на российско-эстонской границе Лухамаа (Шумилкино с российской стороны) был временно прекращен пропуск людей и транспорта в связи с отсутствием Интернета. Как сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии, неполадки были связаны с прокатившимся по южной части страны штормом.

При этом погранпереход в Койдула (Куничина Гора) продолжал работать в обычном режиме. Технические неисправности устранили к 12:00 28 октября. Эстонский департамент приносит извинения за причиненные неудобства.

В Псковской области в результате сильного штормового ветра несколько районов остались без света. В Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в ряде домов выбило окна и сорвало часть кровли. По словам горожан, деревья не падали бы так массово в случае своевременной ликвидации сухостоя. Фото последствий урагана можно посмотреть здесь>>>. Сейчас работа по ликвидации последствий стихии в регионе выходит на завершающий этап.