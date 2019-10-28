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Общество

Вице-губернатор: Ликвидация последствий стихии в Псковской области выходит на завершающий этап

Василий Осипов

Работа по ликвидации последствий стихии в Псковской области выходит на завершающий этап, заявил вице-губернатор Василий Осипов на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения 28 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы прогнозируем, что к утру вторника эти работы будут максимально завершены», — подчеркнул Василий Осипов. По его словам, все структуры, которые можно было задействовать, сработали своевременно и оперативно — это бригады энергетиков, дорожников и подразделения МЧС. «Где возможно, задействовали передвижные дизель-генераторы», — добавил он.

Вице-губернатор рассказал, что на сегодняшний день продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в 30 населенных пунктах. При этом он акцентировал внимание на том, что все объекты жизнеобеспечения там с электроэнергией.

Директор псковского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов отметил, что  последствия штормового фронта удалось минимизировать благодаря своевременной мобилизации сил и средств после получения предупреждения о неблагоприятном природном явлении

К работам привлекли 147 бригад в составе 339 человек и 153 единицы спецтехники. В рамках действующих соглашений о взаимодействии помощь в расчистке завалов оказывали четыре бригады из числа аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Псковской области. Для завершения восстановительных работ в северные районы области перенаправлены мобильные подразделения из Южных, Восточных и Западных электрических сетей Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Отмечается, что в связи с улучшением погодной обстановки и положительной динамикой ликвидации последствий урагана особый режим работы в филиале отменен, энергетики работают в режиме повышенной готовности.

27 октября по Псковской области прошел штормовой фронт, который оставил без электроэнергии десятки населенных пунктов. . Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам быть осторожными во время непогоды.

В Пскове порывы ветра достигали 19 метров в секунду, в результате два женщины получили травмы, были повалены около 40 деревьев. Фоторепортаж о последствиях урагана здесь>>>, видео - здесь>>>

 

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