Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября

21:30, 28 октября 2019, ПАИ

Основные торжества, посвященные Дню народного единства, начнутся в Пскове 4 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, в 16:00 в Городском культурном центре творческие коллективы города представят концертную программу «Мы живем в единстве дружном».

В 17:00 на сцене «Дома офицеров» развернется праздничная тематическая концертная программа «Песня не знает границ!». Отмечается, что это заключительный этап конкурса «Песня русская», в котором примут участие победители зональных этапов конкурса. В финале прозвучат русские народные песни, фольклорные песни Псковской области и песни советских композиторов.

С 1 по 10 ноября псковичи смогут посетить общегородскую книжную выставку-просмотр «Едино государство, когда един народ». Она пройдет во всех библиотеках города в часы работы библиотек.

2 ноября в 18:00 в городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина начнется праздничный вечер ко Дню народного единства в клубе «Рио-Рита».

1 ноября в 11.00 в городах и районах области пройдет Большой этнографический диктант.

31 октября в 11:00 Центр детского чтения представит познавательно-патриотическую программу «О славе тех времен».

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины