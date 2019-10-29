Количество моногородов сократят в России

09:09, 29 октября 2019, ПАИ

Около половины моногородов в России могут остаться без финансовой помощи. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме, в рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов может сократиться с 321 до 170.

В Минэкономразвития пояснили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, поскольку нельзя оставлять кризисные города без поддержки. Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. Пересмотр списка планируют только 2020 году.

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

В августе Печоры были включены в список моногородов России. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.